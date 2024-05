طرح فيلم «Super girl: Woman of Tomorrow» في دور العرض يونيو 2026

حددت الشركة المنتجة لفيلم «Super girl: Woman of Tomorrow» يوم 26 يونيو 2026 لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم، ويعتبر الفيلم الثاني التابع لعالم «DC» السينمائي الذي يتم الإعلان عنه بعد فيلم «Superman» للمخرج جيمس جان، والسيناريو يحمل توقيع لآنا نوجيرا، إخراج كريج جيليسبي ومن بطولة ميلي ألكوك.

«Super girl: Woman of Tomorrow» مقتبس من سلسلة كتب هزلية لعام 2022 تحمل نفس العنوان، تأليف توم كينج وبلقيس إيفلي، وتدور الأحداث حول الفتاة الخارقة «كارا زور إل» التي تسافر عبر الكون مع كلبها من أجل الهروب من عالمها، وتقابل فتاة غريبة تدعى «روثي» عازمة على الانتقام لمقتل والدها، وتقوم بتجنيد الفتاة الخارقة لمساعدتها وفق ما نشره موقع «فارايتي».

ونجحت الممثلة الشابة ميلي ألكوك في الحصول على دور الفتاة الخارقة «كارا زور إل» في فيلم «Super girl: Woman of Tomorrow» يناير الماضي، بعد أن لفت أدائها المتميز في الموسم الأول من مسلسل «House of the Dragon» انتباه جيمس جان، الرئيس المشارك لشركة «DC».

وجرى اختبار ألكوك على الشاشة للدور، بما في ذلك ارتداء بدلة الفتاة الخارقة، في موقع تصوير فيلم «Superman»، حيث تظهر ألكوك بدور الفتاة الخارقة في فيلم جيمس جان قبل مشاركتها في فيلم «Woman of Tomorrow»، وهو الذي يتم إنتاجه حاليًا، ليكون جاهزا للعرض في 11 يوليو 2025.