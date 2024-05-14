بدء عرض فيلم «IMAGINARY FRIEND» في مصر الأسبوع المقبل

ينطلق عرض فيلم «IF IMAGINARY FRIEND» في دور العرض المصرية، الأسبوع المقبل، حيث يمثل العمل تجربة خيالية جديدة لجون كراسينسكي.

تفاصيل مشاركة جون كراسينسكي في «IMAGINARY FRIEND»

ومنذ دوره في سلسلة «The Office» كان جون كراسينسكي يحقق نجاحًا كبيرًا في هوليوود، ومشروعه الأخير ليس استثناءً فهو معروفًا بتنوعه كممثل ومخرج، بعد النجاح المذهل الذي حققه من خلال جزئي «A Quite Place» في «IF»، حيث يأخذ كراسينسكي الجمهور في رحلة خيالية إلى عالم الأصدقاء الخياليين بقلم وإخراج كراسينسكي نفسه.

ويتتبع الفيلم فتاة شابة تكتشف القدرة على رؤية الأصدقاء الخياليين المهجورين، فتقرر أثناء شروعها في مغامرة سحرية، أن تعيد ربط هؤلاء الأصدقاء الخياليين الذين قد أصبحوا منسيين الآن بأصحابهم.

رسائل فيلم «IMAGINARY FRIEND»

ويستمد العمل إلهامه من أفلام الشباب الكلاسيكية مثل «ET» و«The Goonies»، حيث يمنح كراسينسكي «IF» لمسة من الحنين إلى الماضي وإثارة المشاعر المرتبطة بهذه الأفلام، ويعكس جاذبية مغامرات الطفولة والعمق العاطفي الذي تقدمه، ليجعل بذلك الفيلم مناسباً لجميع الأعمار.

ويحمل «IF» رسالة قوية من الأمل والتواصل، حيث يأمل كراسينسكي من خلاله أن يستلهم الجمهور من رسالة الفيلم حول الصداقة والصمود، مذكرًا المشاهدين بأنه حتى في أحلك اللحظات، يوجد دائمًا بصيص من السحر والأمل في انتظار الاكتشاف.

أبطال الفيلم

ويضم الفيلم والمقرر طرحه فى دور العرض المصرية طاقم ممثلين ذوي أسماء بارزة، من بينهم رايان رينولدز وكيلي فليمنغ وفيونا شو، بجانب الأداء الصوتي لـ فيب وولر بريدج ولويس جوسيت جونيور، وإيملي بلانت، ومات ديمون وستيف كاريل.