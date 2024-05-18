5 نصائح لتفادي الغرق أثناء السباحة في المصايف.. ما هي المنطقة الآمنة؟

أيام قليلة تفصيل ملايين المصريين عن حلول فصل الصيف، إذ تسيطر حاليا موجة حارة على الأجواء ومن المتوقع استمرارها لعدة أيام مقبلة وفق ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، لذا يهرب كثيرون من الطقس الحار إلى المصايف المختلفة للاستمتاع بالهواء المنعش والنزول إلى البحر أو حمامات السباحة.

التوعية الميدانية وتنظيم مؤتمرات وندوات

ووجه الدكتور هشام ربيع رئيس لجنة الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عدة نصائح للسباحين والنزلاء في المصايف المختلفة لتفادي الغرق، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على قناة «dmc»، مشيرًا إلى وجود مبادرة منذ 3 سنوات بتوجيهات رئاسية، يعملون من خلالها على نشر التوعية الميدانية وتنظيم مؤتمرات وندوات وتقييم فني لأي مسطح مائي، خاصة مع زيادة هذه المسطحات في الآونة الأخيرة، إذ تجاوز عدد حمامات السباحة 1500 في السنوات العشر الأخيرة إلى جانب الشواطئ الجديدة والمستحدثة.

نصائح لتجنب الغرق

وأوضح أنَّ حمامات السباحة أشد خطورة من شواطئ البحر، لأنّ حالات الغرق في الماء العذب تكون أشد صعوبة بسبب قوة الجذب، موصيًا بعدة نصائح لتجنب الغرق، مثل:

- ضرورة تنظيم حمامات السباحة، ووجود منقذ بقربها.

- اتباع تعليمات المنقذ كافة التي تقلل احتمالات الغرق، مثل ارتداء طوق مطاطي عند نزول الأطفال للمسبح.

- الحرص على السباحة بالمنطقة الآمنة دائمًا، وهي التي يتواجد بها أشخاص كثر، والتحقق من وسائل السلامة في حمامات السباحة بوجه عام.

- عند السباحة في البحر، من الضروري تجنب الأماكن ذات السحب العالي أو الدوامات.

- عدم نزول البحر إذا كانت الراية حمراء أو سوداء، وإذا كانت خضراء يعني أنّ السباحة آمنة.