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جولات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية في حمامات السباحة بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
05:40 م | الإثنين 13 مايو 2024
حمام سباحة

حمام سباحة

كلّف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، هاني حجاج مدير إدارة المتابعة بالمديرية، والكابتن أيمن عباس من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من حمامات السباحة بالمحافظة، والتي شملت حمام سباحة مركز شباب مدينة القناطر الخيرية، وحمام سباحة نادي القناطر الخيرية، ومركز شباب مدينة قها، ونادي طوخ، ومركز شباب أتريب، ومركز شباب شبلنجة. 

الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية

وتهدف المتابعة الميدانية إلى التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة، وتقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين، والتشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين، والتعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصحة، واستمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام، ومراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوى.

ضمان عدم التكدس والازدحام

كما شملت الجولة التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها، وتحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين، والالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن. 

وشملت المتابعة ايضا ضرورة تحديد خط الأمان بين الجزء العميق والجزء غير العميق، وتحديد منطقة الغطس بواسطة علامات ملونة، وضرورة توفير شنط إسعافات أولية وأسطوانة أكسجين، والممشى حول الحمام والأسطح المجاورة، وتطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة بشكل منتظم، وتوفير مساحة كافية بين كراسي الاستلقاء للتشمس لتقليل التلامس. 

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