المدير الإداري لمنتخب السباحة البارالمبية: لدينا أبطال عالميون.. ودعم الرئيس ذلل العقبات

قال عماد مدبولى، المدير الإدارى لمنتخب السباحة البارالمبية، إن السباحة تعد رياضة تأهيلية وعلاجاً مائياً لذوى الاحتياجات الخاصة، لما تحمله من تأثير كبير على النواحى النفسية والجسدية والاجتماعية للاعبين، وأكد «مدبولى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن السباحة البارالمبية تشكل صعوبة لذوى الهمم لمعاناتهم مشكلات حركية فى الأطراف.. وإلى نص الحوار:

بداية، حدثنا عن أهمية السباحة لذوى الهمم.

- السباحة رياضة تأهيلية وعلاج مائى لذوى الاحتياجات الخاصة، لتأثيرها الكبير على النواحى النفسية والجسدية والاجتماعية، كما تم تنظيم مسابقات ومنافسات لذوى الهمم على المستويين الإقليمى والدولى فى هذه اللعبة، وممارسة السباحة تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والضعف العام وارتفاع ضغط الدم، وهذا الأداء يؤثر مباشرة بشكل إيجابى على الكفاءة الوظيفية لبعض العضلات والجهاز الدورى التنفسى، وهى تهدف بشكل عام إلى تشجيع ذوى الهمم على تحسين لياقتهم وكفاءتهم البدنية بأنفسهم من خلال تنافسهم مع زملائهم بطريقة ذاتية، معتمدين على أنفسهم.

وما أبرز الصعوبات التى يواجهها السبَّاح البارالمبى؟

- السباحة لعبة صعبة وخصوصاً لذوى الهمم، لأن السباح فى بطولات السباحة التقليدية يعتمد على أطرافه الأربعة، لكنّ ذوى الهمم يعانون مشكلات حركية تعيقهم عن التدريب بشكل يسير، وبما أنها لعبة تماثلية فى الحركة، فمن الصعب أن يمارسوها بسهولة، لأنهم يجدون دائماً صعوبة فى تنفيذ الأداء المطلوب منهم.

ولكن هناك العديد من الأبطال تمكنوا من توظيف أجزاء الأطراف الموجودة لديهم فى تنفيذ مهارة السباحة، على سبيل المثال هناك لاعبون لديهم إعاقة فى الأرجل أو الأذرع أو ذراع مع يد، تمكنوا من تنفيذ المهارة من خلال التدريب على استخدام الأجزاء الموجودة من الأطراف دون النظر إلى الأجزاء المفقودة، وصعوبة اللعبة لا تعنى أننا لا نملك أبطالاً وإنما لدينا بالفعل مجموع من اللاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولديهم مقومات عالمية وتمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة.

هل هناك شروط معينة لا بد من توافرها فى لاعبى السباحة؟

- لكل لعبة شروطها الخاصة، والسباحة أيضاً لها شروط أبرزها امتلاك اللاعب روح التحدى والإصرار، لكونه يتحدى الزمن خلال المنافسات، ولأن هناك صعوبة بالغة فى توافق العضلات السليمة مع المعتلّة لدى ذوى الهمم.

وماذا عن توافر حمامات السباحة؟

- فى الآونة الأخيرة، بدأ يتزايد الاهتمام بذوى الهمم بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا الملف المهم، ومن هنا جاء التطوير وكان قرار بناء رامبات على حمامات السباحة أبرز ملامح تطوير المنظومة، والتى يجرى بناؤها كى يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من صعود الحمام بسهولة أثناء التدريب أو خلال البطولات بعدما كان هذا الأمر يمثل أزمة كبرى لديهم، كما يتم العمل على المساواة بين مستوى سطحى الحمام والأرض حتى تكون هناك سلاسة فى النزول والخروج من المياه، فضلاً عن توفير أدوات مساعدة لذوى الهمم للتسهيل عليهم، مثل تثبيت مصعد كهربائى يستخدمه السباحون خلال المنافسات يقربهم من المياه ويخرجهم منها مرة أخرى بعد الانتهاء من تدريباتهم.

هل هناك تقنيات معينة يجرى استخدامها خلال التدريب؟

- نظراً لأن ذوى الهمم يكون لديهم أطراف عاجزة عن الحركة، ينصب تركيز المدرب التقنى على فكره كيفية تنشيط العضلات للحصول على الحركة المطلوبة، وهنا يصعب الحديث عن الأمور التقنية، ويحاول المدرب ابتكار أمور خاصة به لتعويض مستوى الحركة لدى اللاعب، أو الاستعانة بالأدوات التى يتم استخدامها فى سباحة الأسوياء، وبشكل عام نحاول تطويع تقنيات السباحة التقليدية لتناسب ذوى الهمم، ولتنمية مهارات السباحة لدى ذوى القدرات الخاصة يتم التركيز على التدريبات الأرضية بخلاف تمرينات الجيم لتنشيط العضلات باستخدام الأجهزة المناسبة لإمكانات اللاعبين.

الأرقام العالمية

أنا سبّاح قبل أن أكون مدرباً من ذوى الهمم، واجهت العديد من الصعوبات فى بداية المشوار، التدريب كان قاسياً ولكن الصبر والحلم والعائلة كانوا المحفز الأول لى فى مشوارى الصعب، كنت أعانى بشدة خلال فترات التدريب الأولى، لأن لدى قِصراً فى الأطراف العلوية والسفلية، وعلى الرغم من تلك العقبات التى واجهتها فى بداية حياتى، تمكنت من الحصول على الرقم العالمى فى السباحة عام 1994، وحينها أتذكر أننى تمكنت من توظيف قصر أطرافى فى أداء الحركة التماثلية بشكل دقيق.