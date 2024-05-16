54 ألف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة الإدمان بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أهمية تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر في المناطق بديلة العشوائيات والبرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان.

ورش عمل وندوات للأطفال

تصريحات المحافظ جاءت خلال إطلاعه على إنجازات مكتب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمشروع روضة السودان في حي الدقي، والتي شملت تنفيذ 100 مبادرة لتوعية الشباب والأسر والأطفال وجميع الفئات المهنية بالميادين المحيطة بحي الدقي، وتضمنت ورش عمل وندوات للأطفال أبناء المناطق المطورة، تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، واكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ومبادرات أسرية حيث استهدفت الحملات 54 ألفا و250 مستفيدا من جميع الفئات.

الوقاية من تعاطي المخدرات

وأشاد محافظ الجيزة بمبادرات الصندوق التي ساهمت في إكساب المستفيدين المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات الي جانب تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة بمشروع الإسكان البديل بروضة السودان.

وشملت إنجازات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروضة السودان تقديم المشورة وعلاج ومتابعة 248 حالة من المترددين علي مكتب الصندوق ومساعدتهم.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار إجراء ندوات للإرشاد الأسري للمتعافين وأسرهم للحفاظ على تعافي أبنائهم والحد من الانتكاسة، والتأكيد على دور الأسرة في دعم المتعافي من خلال متابعة تغيير شخصية المريض وتعديل سلوكياته وتخليه عن سلوكيات الإدمان من خلال تعاملهم معه على مدار اليوم.