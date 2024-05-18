4 آلاف طالب يتقدمون للانضمام لرابطة متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن أنشطة «بيوت التطوع» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العديد من الجامعات المصرية «القاهرة - حلوان - الزقازيق - سوهاج - جنوب الوادي» خلال العام الدراسي 2023/ 2024 إذ تستهدف تنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة.

إجمالي عدد المتطوعين

وتقدم ما يقرب من 4 آلاف طالب وطالبة للانضمام لرابطة المتطوعين بالصندوق، ويجري عقد مقابلات لهم واختيار من يجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، إذ يصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق إلى أكثر من 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، كما استقبلت بيوت التطوع وفودًا من عديد من الدول منها السعودية والإمارات، للتعرف على تجربة صندوق مكافحة الإدمان في التوعية والاستعانة بها.

ونفذت «بيوت التطوع» أكثر من 55 مبادرة ميدانية داخل الجامعات للتوعية بأضرار المخدرات واستقطاب العديد من الشباب للتطوع «100 ساعة تطوع - اسمع مني - خلي بالك - خدعوك فقالوا» كما شاركت بيوت التطوع في إعداد وتنظيم أكثر من 11 نشاطا رياضيا تتضمن دوريات رياضية وماراثونات ومسيرات تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

الجامعات المصرية

واستفاد أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من الأنشطة التوعوية على مستوى العديد من الجامعات المصرية من خلال «بيوت التطوع»، إذ تتضمن الأنشطة ندوات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات بالكليات المختلفة، مبادرات توعوية داخل الحرم الجامعي، أنشطة رياضية وثقافية، أنشطة فنية ورسم مرتبطة برفع الوعي بخطورة التدخين وأضرار التعاطي.