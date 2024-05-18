محافظ المنوفية: إنشاء أسواق حضارية بقيمة 86 مليون جنيه في عدة مراكز

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات خدمية تشمل أسواق حضارية ومواقف نموذجية، بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه، في نطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي.

سوق نموذجية في مدينة تلا

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للسوق النموذجي الجديد بشارع أحمد عرابي خلف الجمعية التعاونية بمدينة تلا، وسيتم افتتاحه قريبا، وتضم السوق 8 محلات تجارية و4 باكيات نموذجية ومزود بالخدمات والمرافق اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية، وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين

وأضاف المهندس وفيق حسن عبد السلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أنه جارٍ إنشاء سوق حضارية أخرى بشارع الشبكة أمام مركز معلومات المرافق بطاقة 36 كشك، وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.

وشدد محافظ المنوفية علي المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بنطاق المراكز والمدن لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لإحداث نقلة حضارية حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030.