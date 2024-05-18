ألوان ملابس تقي جسمك من الحرارة المرتفعة.. اعرف أفضل الخامات

مع ارتفاع درجات الحرارة، يرغب البعض في معرفة ألوان الملابس التي تقي من درجات حرارة الجو، أو التي تساعد في ترطيب الجسد، وتسمح بتهويته بشكل جيد، وتعد إحدى الحيل التي يجب على الجميع اتباعها للحماية من أشعة الشمس، لأن بعض الألوان تمتصها.

درجة الحرارة التي تمتصها الألوان

على الرغم من اختلاف الطاقات الحرارية التي تصدر من الأقمشة والألوان إلا أن الإشعاعات التي لا تنعكس يتم إمتصاصها وتحويلها إلى حرارة، وعندما يصل ضوء الشمس إلى جسم أسود يمتص جميع الموجات ويحولها لحرارة، وترفع درجة حرارة الجسم، لذا خلال السطور التالية نوضح درجة الحرارة التي تمتصها الألوان، وفقًا لما نشر في موقع «kwqc» البريطاني.

- اللون الأسود: من 112 درجة إلى 113 درجة.

- الأزرق: من درجة 109 إلى 110 درجات.

- الرمادي: من درجة 106 إلى 107 درجات.

- الأصفر: من درجة 106 إلى 107 درجات.

- الأحمر:- من درجة 105 إلى 107 درجات.

- الوردي:- من درجة 105 إلى 106 درجات.

- الأبيض:- من درجة 98 إلى 100 درجات.

- النيون: 94 درجة.

الأقمشة المناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة

ينصح باختيار ملابس مصنوعة من الألياف القطنية أو الكتان، وجيدة التهوية لتسمح بوصول الهواء للجسم عبر نسيجها، لتقي الجسم من العرق وتحافظ على برودته، وتجنب ارتداء ملابس مصنوعة من مادة البوليستر أو النايلون أو الحرير، حيث تمنع تلك الأنواع من الأقمشة، والاعتماد على الملابس الفضفاضة.