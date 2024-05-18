الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة.. «الموجة لسه هتشتد»

بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الأيام الماضية من الموجة الحارة التي بدأت يوم الخميس الماضي، إلا أن تلك التحذيرات ازدادت شدة من الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها كافة الأنحاء، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن درجة حرارة تقارب حاجز 40 درجة على بعض المناطق وفقا لآخر إصدارات النماذج العددية.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة المقبل، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و40 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على مختلف المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء و جنوب البلاد.

الأرصاد توجه نصائح للتعامل مع الموجة شديدة الحرارة

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين والتي يجب اتباعها بدء من اليوم، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل تناول الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال فترة الموجة الحارة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.