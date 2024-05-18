فيكتوري يتأهل إلى نهائي دوري أستراليا بالفوز على ويليجنتون بثنائية

خسر ويليجنتون فينيكس، من ملبورن فيكتوري، بنتيجة 1-2 على ملعب «سكاي»، في مباراة إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم، التي شهدت اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليحجز فيكتوري، بطاقة التأهل لنهائي المسابقة «النهائي الكبير» بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكان ملبورن فيكتوري، تعادل سلبيا مع ويليجنتون فينيكس على ملعب «آمي بارك» في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم.

ضربة جزاء ضائعة من ويليجنتون فينيكس

في الدقيقة 63، احتسب حكم اللقاء، ضربة جزاء لصالح ويليجنتون فينيكس إثر لمس دانيال أرزاني لاعب ملبورن فيكتوري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليسدد الركلة أليكس آرثر روفر، على يمين بول ديفيد إيزو حارس فيكتوري الذي تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 82، تسجيل أداما تراوري، لاعب ملبورن فيكتوري، الهدف الأول لفريقه بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء بعد أسيست من زميله جيك بريمر، لتسكن الكرة على يسار حارس مرمى ويليجنتون فينيكس.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أوسكار زوادا لاعب ويليجنتون فينيكس، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، من أسيست بالرأس من زميله قسطنطين بربروس، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس ملبورن فيكتوري.

هدف الفوز لصالح ملبورن فيكتوري

انتهى الشوط الثاني باللتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 102 من الشوط الأول الإضافي، سجل كريستوفر إيكونوميديس لاعب ملبورن فيكتوري، الهدف الثاني لفريقه برأسية من داخل منطقة الجزاء، من تمريرة رأسية حاسمة من زميله رودريك ميراندا، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس ويليجنتون فينيكس.