متاحف مصر تستعد لاستقبال الزائرين في اليوم العالمي لها.. إقبال كثيف من الجمهور

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، تقريرا مُتلفزا وتغطية لمراسل التليفزيون المصري لحدث مجانية زيارة المتاحف المصرية في يومها العالمي.

إقبال كثيف على زيارة المتاحف المصرية في يومها العالمي

قال محمود جبريل، مراسل البرنامج من المتحف المصري، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ توافد الزائرين على المتحف بالتحرير وسط إقبال كبير احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، تحت إشراف المجلس القومي للمتاحف، وأهمية اليوم تأتي في إطار توحيد الجهود الإبداعية وتسليط الضوء على أهمية المتاحف ودورها في المجتمع.

موضوع احتفالية المجلس القومي للمتاحف

وأشار جبريل إلى أن هذا العام اختار المجلس القومي للمتاحف موضوع الاحتفالية، وهو «دور المتاحف لأجل التعليم والبحث العلمي وأهميتها للمؤسسات التعليمية»، لافتاً إلى استعداد متاحف مصر منذ ساعات الصباح الأولى اليوم لاستقبال الزائرين، والعديد من الأسر المصرية المهتمة بالترفيه زارت متاحف مصر بالمجان وورش علمية وجولات تعريفية.