بمناسبة يومها العالمي.. قائمة بأسماء متاحف تفتح أبوابها مجانا غدا للمصريين

أعلن قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أنّ هناك 31 متحفًا أثريًا ستفتح أبوابها غدًا لدخول المصريين بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام.

قائمة المتاحف المجانية

وأوضح القطاع أنّ المتاحف التي سيزورها المصريين بالمجان غدًا هي:

1- المتحف المصري بالتحرير.

2- المتحف القبطي.

3- المتحف اليوناني الروماني.

4- متحف شرم الشيخ.

5- متحف المركبات الملكية.

6- متحف جابر أندرسون.

7-متحف المجوهرات الملكية.

8- متحف ركن فاروق.

9- متحف الشرطة القومي.

10- متحف كهف روميل بمطروح.

11- متحف إيمحتب بسقارة.

12- متحف مطار القاهرة صالة 2.

13- متحف مطار القاهرة صالة 3.

14- متحف الغردقة.

15- متحف الإسكندرية القومي.

16- متحف الأقصر للفن المصري القديم.

17- متحف السويس القومي.

18- متحف مطروح.

19- متحف كفر الشيخ.

20- متحف تل بسطا بالشرقية.

21- متحف طنطا.

22- متحف كوم أوشيم بالفيوم.

23- متحف ملوي بالمنيا.

24- متحف سوهاج القومي.

25- متحف أسوان.

26- متحف النوبة.

27- متحف الفن الإسلامي.

28- متحف قصر المنيل.

29- متحف التحنيط.

30- متحف التمساح.

31- متحف الوادي الجديد.

مواعيد زيارة متحف التحرير غدا

وأكد المتحف المصري بالتحرير أنّ المتحف سيفتح أبوابه لدخول المصريين بالمجان غدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

يشار إلى أنّ المتحف المصري الكبير بالرماية والمتحف القومي للحضارة ليسا من ضمن المتاحف التي ستفتح أبوابها لتواجد المصريين بالمجان غدا.