آخر تحديث لأسعار الذهب في محال الصاغة اليوم السبت.. بكم عيار 21؟

تشهد أسعار الذهب الآن خلال التعاملات الصباحية تغييرا مستمرا في مختلف محال الصاغة، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعتها على مدار اليوم، للوقوف على آخر مستجداتها، إما رغبة في شرائه للزينة، أو استثمار أموالهم من خلاله على المدى البعيد.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وفقا لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3623 جنيها، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3170 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، 2717 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2113 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25 ألفا و360 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.