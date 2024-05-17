تحديث جديد لسعر جرام الذهب عيار 21.. «اعرف وصل لكام»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 17 مايو 2024، تحديثًا جديدًا في محال الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات المسائية، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3611 جنيه للبيع، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة خلال بداية التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3611 جنيه للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3160 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2709 جنيهات للبيع.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2107 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024 تراجعًا بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 25280 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2411 دولارًا للبيع.