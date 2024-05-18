أسعار الذهب اليوم السبت 18-5-2024 في مصر.. كم سجل عيار 21؟

سجّلت أسعار الذهب اليوم السبت 18-5-2024، استقرارًا في محال الصاغة المصريّة، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 بمحال الصاغة، نحو 3170 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت، في محال الصاغة، حسب آخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3623 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3170 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2717 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2113 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024 بمحال الصاغة، نحو 25360 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2417 دولارًا للبيع.