تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بكام

سجّل سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024، استقرارا نسبيا في السوق المحلية خلال منتصف التعاملات اليومية، إذ بلغ سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21 نحو 3150 جنيها للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر، خلال منتصف التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3600 جنيه للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3150 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2700 جنيه للبيع.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2100 جنيه للبيع، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024 تراجعاً بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 25200 جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2380 دولارا للبيع.