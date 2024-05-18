القوة الجوية يحل ضيفا على ميناء البصرة بالجولة 29 لدوري نجوم العراق

يحل فريق القوة الجوية، ضيفا على نظيره ميناء البصرة، على ملعب «الميناء الأولمبي»، بالجولة 29 من عمر بطولة دوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي القوة الجوية، مباراة ميناء البصرة، بالفوز على نظيره النجف بهدف دون رد احرزه اللاعب مصطفى سعدون، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «المدينة الدولي»، بالجولة 28 لبطولة دوري نجوم العراق، ليرتفع رصيده إلى النقطة 62 بالمركز الثاني.

تعادل سلبي بين ميناء البصرة والقاسم

وفي المقابل، يخوض ميناء البصرة، مباراة القوة الجوية، بتعادل سلبي مع نظيره القاسم على ملعب «كربلاء الدولي»، بالجولة 28 لبطولة دوري نجوم العراق، ليحتل المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.

ومساء أمس الجمعة، تصدر نادي الشرطة العراقي، الذي يقوده فنيا المصري مؤمن سليمان، بطولة دوري نجوم العراق، بفوزه على كربلاء بنتيجة 2-1، على ملعب «كربلاء الدولي» بالجولة 29، ليرتفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطتين عن القوة الجوية، صاحب المركز الثاني.