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زراعة 250 شجرة في مركز سمالوط ضمن المبادرة الرئاسية

كتب:

اسلام فهمي
12:38 م | السبت 18 مايو 2024
مبادرة 100 مليون شجرة

مبادرة 100 مليون شجرة

 تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة علي الطريق الدائري بحي غرب المدينة ،بالإضافة إلى 50 شتلة أشجار زينة على الطريق المؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم بدير جبل الطير.

تنفيذ أعمال النظافة والتجميل

و أكد رئيس المركز على مواصلة حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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