أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 19-5-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 19-5-2024 نحو 85 جنيهًا للمستهلك وفق آخر تحديث معلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية على المنصة الرسمية بالإنترنت، حيث تشهد أسعار الفراخ البيضاء حالة من الثبات في الأسعار خلال اليومين الماضيين متأثرة بقلة الطلب على الشراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد 19-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:

- الرومي نحو 195 جنيها للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 145 جنيها للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 92 جنيها في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 198 جنيها وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيها و18 جنيها.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 18 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 جنيها و14 جنيها.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 110 جنيهات.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيهات.