بورصة الدواجن اليوم الجمعة 17-5-2024.. «اعرف الفراخ البيضاء بكام»

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 17-5-2024 جنيهين في الكيلو، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية عبر منصتها الرسمية على «فيسبوك»، وبلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 74 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 87 جنيها.

«الوطن» ترصد أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 17-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:

- الرومي نحو 198 جنيها للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 145 جنيها للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 92 جنيها في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 195 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 17 جنيها و18 جنيها.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 16 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 جنيها و14 جنيها.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 123 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 108 جنيهات.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 108 جنيهات.