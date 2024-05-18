أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 18-5-2024 في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 18-5-2024 بنحو 73 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 86 جنيها، محققة قيمة تراجع جنيه واحد فقط مقارنة بالأسعار أمس 87 جنيهًا للمستهلك.

أسباب تراجع الفراخ البيضاء

وتشهد أسواق الفراخ البيضاء حالة من قلة الطلب على الشراء بسبب نجاح حملات المقاطعة التي كان لها دور كبير في تراجع الأسعار بشكل كبير وأنها انخفضت إلى 87 جنيهًا وفق آخر تحديث اليوم مقارنة بـ115 جنيها خلال مطلع الشهر الماضي.

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- الرومي نحو 197 جنيها للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 144 جنيها للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 92 جنيها في المزرعة و104 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 198 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 17 جنيها و18 جنيها.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 17 جنيها.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و12.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 جنيها و14 جنيها.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 122 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 107 جنيهات.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 107 جنيهات.