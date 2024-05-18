6 حالات لطلب كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.. «الصحة» توضحها

استعرضت وزارة الصحة والسكان 6 حالات لطلب كشف بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الموقع الرسمي للمجالس الطبية التابع لها، وقالت الوزارة أن هناك أنواعا لحالة طلب كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، الذي يجب على المتقدم ضرورة معرفة هذه الحالات واستكمال كافة الأوراق للحصول على الخدمة الطبيبة كاملة دون وجود أي معوقات.

6 حالات لطلب كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وجاءت الـ6 حالات الخاصة بطلب كشف بطاقة الخدمات المتكاملة على النحو التالى وفقا لوزارة الصحة:

- أولا بيانات أساسية ويجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي

- غير مستوفى الأوراق: يجب تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي

- تم الكشف: توضيح أنه تم الكشف الطبي وجاري مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل

- والحالة الرابعة: هي إعادة العرض ويقصد بها الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقيم

بطاقة الخدمات المتكاملة

- الحالة الخامسة هي مرتجع إلى اللجنة ويجب الذهاب إليها لإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحصوات وإعادة التقيم

- الحالة السادسة هي تم تحويل الطلب للتضامن حيث يتم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وتسهيل مهمة الحصول على الخدمات الطبية لكل الفئات المختلفة من المواطنين.