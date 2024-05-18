شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. رابط مباشر

بدأ اليوم السبت الموافق 18 مايو التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 للذكور، والذي تصل فيه مدة الدراسة إلى عام ونصف، ويخضع الدارسون إلى برامج تدريبية متطورة ترفع لياقتهم البدنية والقتالية، حتى يتأهلون للعمل في مختلف المواقع الشرطية باحترافية وكفاءة عالية، ويحرص الكثير من الراغبين في التقديم على معرفة شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وكيفية التقديم به.

وتتيح وزارة الداخلية للراغبين في التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، إجراء ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشرةط المطلوبة، وكيفية التقديم في المعهد، وفق ما أعلنته الوزارة، كالتالي:

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

حددت وزارة الداخلية شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، وتتمثل في التالي:

- أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

- يجب ألا يقل سن المتقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024 عن 19 عام، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بالمعهد.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

- ألا يقل الطول الخاص بالمتقدم للمعهد عن 170 سنتيمترا.

- يجب ألا يكون المتقدم مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو أي جهة من جهات الدولة الأخرى.

- يجب ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج من قبل.

آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024

يبدأ التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 بدء من اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو المقبل.

أماكن اختبارات معهد معاوني الأمن 2024

- معهد معاوني الأمن بطرة.

- معهد معاوني الأمن بالبحيرة بمدخل وادي النطرون.

- معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات.

- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج بحي الكوثر.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

يتم التقديم لمعهد معاوني الأمن من خلال صفحة خدمات معاوني الأمن الموجود على موقع وزارة الداخلية لشبكة المعلومات الدولية، أو بالدخول مباشرة إلى الرابط من هنـــــــــــــا.