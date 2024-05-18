«جلطة في القلب».. المخرج ماندو العدل يتعرض لأزمة صحية

تعرض المخرج محمد جمال العدل (ماندو العدل)، لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، وذلك وفقا لما كشفه عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، حيث نشر صورة أثناء وجوده في المستشفى معلقا: «الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها.. شكرا يا رب على كل حاجة».

نجوم الفن يتمنون الشفاء العاجل لـ ماندو العدل

وحرص عدد كبير من الفنانين والكتاب على دعم المخرج محمد جمال العدل في محنته الصحية، والدعاء له بالشفاء العاجل، من بينهم الكاتب أيمن سلامة، الذي علق على الصورة، قائلا: «ألف مليون سلامة عليك.. ربنا يقومك بالسلامة ويحفظك من كل شر»، بالإضافة إلى الكاتب يسري الفخراني: «سلامتك يا مندو ألف ألف سلامة، الحمد لله وخلي بالك على نفسك».

أما الفنان محمد دياب، فعلق على الصورة قائلا: «يا حبيبي ألف سلامة ربنا يشفيك ويعافيك ويبارك في صحتك وتعدي بخير وسلام يا رب»، ومن الناقد طارق الشناوي: «سلامتك سلامة قلبك الكبير يا صديقي العزيز إن شاء الله تعبر الأزمة»، بالإضافة إلى السيناريست عبد الرحيم كمال، الذي قال: «ألف مليون سلامة يا حبيبي».