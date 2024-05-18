آخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك الآن.. 12.51 جنيه بالبنك المركزي

أعلن البنك المركزي تحديثًا جديدًا لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024 خلال التعاملات الحالية، إذ سجل نحو 12.48 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

تنشر «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024 خلال منتصف التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت، كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنكي مصر والأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.48 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنكي cib والإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 12.39 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، في بنك cib.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.