سعر الريال السعودي يتراجع إلى 12:8 جنيه للمرة الأولى

أعلن بنك المصرف المتحد عن تراجع سعر الريال السعودي إلى 12:8 جنيه للشراء خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر الريال إلى هذا المستوى بالبنوك، منذ أن تم الإعلان عن تحريك سعر صرف العملات في البنوك مطلع مارس الماضي.

وتشهد أيام العطلات الرسمية للبنوك تعاملات إلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويمكن من خلالها تبديل العملة المصرية بالعملات الأجنبية، وفق السعر المعلن من البنوك على المنصات الرسمية الصادرة عنها.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024 خلال منتصف التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cob سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.34 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.