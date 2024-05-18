البابا ثيودروس الثاني يخضع لعملية جراحية لتركيب ركبة باليونان

أعلن الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس والمفوض البطريركي لشئون الناطقين بالعربية، خضوع البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، لعملية جراحية لتركيب ركبة في مستشفى باليونان.

رسالة مطران طنطا إلى البابا ثيودروس الثاني

وقال مطران طنطا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «نصلي إلى الله أن يسكب عليه عقاقير رحمته ويُنعم عليه بالشفاء العاجل لعودته قريبًا سالمًا مُعافًا إلى مقر بطريركيته في الإسكندرية وإلى مُحبيه أبناء الرعية من يونانيين ومصريين والناطقين بالعربية في شمال أفريقيا وأفارقة وسط وجنوب أفريقيا وسائر مناطقها».

وفي وقت سابق، ترأس البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي البطريركي احتفالاً بعيد جيورجيوس العظيم في الشهداء بدير جيورجيوس «مار جرجس» في مصر القديمة.

تفاصيل القداس الإلهي

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، المتروبوليت نيقولاوس مطران إرموبوليوس «طنطا» والمفوض البطريركي لشؤون للناطقين بالعربية، المتروبوليت نيقوديموس مطرانية ممفيس «مصر الجديدة» والمفوض البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت سابا مطرانية النوبة وسائر السودان، والأسقف إستيفانوس أسقفية إيبونوس.