احتفالات وأفراح ورفع الصوم.. أبرز أنشطة الكنيسة بعد عيد القيامة المجيد

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطا مكثفا في الأسبوع الأول من الخماسين المقدسة، التي تعقب عيد القيامة المجيد وتتميز بالأفراح والاحتفالات ورفع الصوم وتمتد لمدة خمسين يوما، بحسب الكنيسة.

نشاط الكنيسة

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة الضوء على أبرز أنشطة إيبارشيات الكرازة المرقسية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ففي المنصورة، اجتمع الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة الجديد، للمرة الأولى بمجمع كهنة الإيبارشية، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل «مقر المطرانية».

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها عن «ذبائح العهد القديم وربطها بالعهد الجديد»، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي المعادي استقبل الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومدير الأمن اللواء أشرف الجندي والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد، وشارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

فيما احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا يوم بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة المنيا مظاهر الاحتفال، كما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح يوم الأحد الماضي بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين هشام فايز رئيس مجلس مدينة بني مزار نيابة عن محافظ المنيا اللواء أشرف عبد المالك حكمدار المنطقة الشمالية نيابة عن مدير الأمن والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.