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الكنيسة تواصل الاحتفال بمولد القديسة دميانة بالدقهلية

كتب:

مريم شريف
02:46 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
احتفالات دير القديسة دميانة 2024

احتفالات دير القديسة دميانة 2024

تواصل إيبارشية الدقهلية، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بمولد القديسة دميانة في ديرها بالبراري، حيث يقبل الكثير من الأقباط للمشاركة في هذا الاحتفال، بحضور الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، ولفيف من الكهنة.

وانتشرت قوات الأمن بمحيط الدير، وعلى مسافة نصف كيلو منه لتأمين الاحتفالات، كما وضعت البوابات الإلكترونية على مدخل الدير الخارجي، وعلى البوابة الرئيسية للكشف عن المعادن أو الأسلحة، واستعانت بكشافة الكنيسة، لتفتيش شنط السيدات الوافدات على الكنيسة والاحتفالات.

ويحرص الأقباط على حجز واستئجار غرف أو خيم، للاستقرار مدة الاحتفال كاملة ووجود أسواق بالشوارع للباعة، ويعتبر موسم الدخل يتعايش منه الكثيرون والتبارك للمريدين.

يقيم الدير الذي تدفن فيه القدسية دميانة والـ 40 عذراء، مولد واحتفالات ضخمة يحضرها الأقباط ويتباركون منها ويقبلون بأعداد كبيرة عليها، طوال فترة الاحتفال السنوي لنيل البركة، مع أرتفاع أصوات زغاريد النساء والطبل والزمر والتصفيق، والألحان في الكنيسة والنهضة.

كما يفترش البائعون صور القديسين التذكارية، فيما يقبل الأقباط على دق الصلبان وصور القديسين على أيديهم في الكنيسة، من خلال جهاز للوشم يحفر على الجلد.

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