البابا تواضروس يستقبل أسقف وسط أوروبا لمتابعة أوضاع الكنيسة بالخارج

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للإيبارشيات في إطار متابعته لأوضاع الخدمة في الخارج والداخل.

البابا تواضروس الثاني يلتقي بعدد من الأساقفة

في البداية استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة نيافة الأنبا چيوڤاني، أسقف وسط أوروبا، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الرعوية المتعلقة بخدمة نيافته خلال اللقاء.

الأنبا چيوڤاني، الذي ينحدر من محافظة المنيا، كان يُدعى قبل الرهبنة «حنا القمص عبدالسيد اسكندر»، ووالده يكون هو راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار في المنيا، وجرى سيامته راهبا في تسعينيات القرن الماضي بدير الأنبا شنودة بميلانو بيد الأنبا كيرلس أسقف ميلانو ورئيس الدير الراحل.

كما استقبل قداسته البابا تواضروس الثاني أيضًا في المقر البابوي الأنبا أبرآم، مطران إيبارشية الفيوم ورئيس أديرتها، حيث قدم الأنبا أبرآم بعض المواضيع الخاصة بالخدمة الرعوية في إيبارشيته. وكان اللقاء محورًا لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الكنيسة في تلك المنطقة.

كما التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا أنتوني، أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، الذي قدّم بدوره بعض المواضيع الرعوية الخاصة بخدمته.