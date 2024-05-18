السفير البريطاني: منظومة التعليم في مصر أصبحت قاطرة التقدم والتنمية

أعرب السفير البريطاني جاريث بايلي، عن بالغ سعادته بوجود ثلاثة فروع من أعظم الجامعات الإنجليزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدم برامجها الدراسية والبحثية بالجامعات الأوروبية في مصر، وهي جامعة لندن (UOL) وجامعة وسط لانكشير (UCLan) وجامعة شرق لندن (UEL) .

السفير يشيد بفروع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدراية الجديدة

وأشاد السفير البريطاني بالقاهرة، بعراقة تميز التعليم البريطاني منذ أكثر من مائتي عام بتطبيق الجودة الشامله في التعليم والبحث العلمي مما يؤدي الى تخريج كوادر متميزة وبناء رواد المستقبل، معربا عن إعجابه بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، والطفرة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضي، وأصبحت هي قاطرة التقدم والتنمية.

إنشاء فرع جديد لجامعة شرق لندن في العاصمة الإدارية الجديدة

جاء ذلك خلال إعلان الجامعات الأوروبية فى مصر انضمام فرع جديد وهو جامعة شرق لندن (UEL) إحدى الجامعات البريطانية العريقة بحضور الدكتور محمود هاشم عبدالقادر المؤسس ورئيس مجلس الأمناء وGareth Bailey والسفير البريطاني في مصر، والمدير العام للمركز الثقافي البريطاني في مصر Mark Howard، وعدد من السفراء، والمستشاريين الثقافيين.

من جانبه أكد الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) أن الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) تهدف إلى تقديم تعليم من الطراز العالمي؛ من خلال فروع الجامعات الأجنبية العالمية الى تقديم أرقى الدرجات العلمية في مختلف المجالات، حيث تُمنح الدرجات العلمية من الجامعات الأم مباشرة.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بأنه تم توقيع اتفاق مع جامعة شرق لندن، لإنشاء فرع لها داخل مقر الجامعات الأوروبية (EUE) وهذا هو الفرع الثالث بالجامعات الأوروبية (EUE)، الذي ينضم الى فرعي جامعة لندن و جامعة وسط لانكشير، وذلك بهدف تقديم مجموعة واسعة من البرامج المتخصصة، وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية العالمية والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي المتغيرة، مشيرا إلى أن الدراسة سوف تبدأ فى فرع الجامعة بالجامعات الأوروبية فى مصر (EUE) بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 15 برنامجا أكاديميا.