أبرزها جودر.. مسلسلات ينتظر الجمهور تقديم أجزائها الجديدة

هناك عدد من الأعمال الدرامية التي شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2024، وحققت نجاحات كبيرة مع الجمهور، ما جعل صناعها يعلنون عن جزء جديد منها.

أجزاء جديدة من أعمال رمضانية

ويعد أول هذه الأعمال مسلسل جودر الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي من خلال 15 حلقة قدمها الفنان ياسر جلال ليحكي من خلالها عن واحدة من حواديت ألف ليلة وليلة وبالفعل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا جعل صناعه يعلنون عن الجزء الثاني من العمل، والذي يتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الخاصة خلال هذه الفترة ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد عرضه.

وهناك أيضا مسلسل كامل العدد +1 الذي قدمته الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني الماضي وكان جزءا ثانيا من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه، ولكن مع استمرار النجاح في الجزء الثاني أعلن صناع العمل بدء التحضير للجزء الثالث من المسلسل.