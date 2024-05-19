أبرزها جودر.. مسلسلات ينتظر الجمهور تقديم أجزائها الجديدة
كتب:
بسمة شطا
06:50 ص | الأحد 19 مايو 2024
مسلسل جودر
هناك عدد من الأعمال الدرامية التي شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2024، وحققت نجاحات كبيرة مع الجمهور، ما جعل صناعها يعلنون عن جزء جديد منها.
أجزاء جديدة من أعمال رمضانية
ويعد أول هذه الأعمال مسلسل جودر الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي من خلال 15 حلقة قدمها الفنان ياسر جلال ليحكي من خلالها عن واحدة من حواديت ألف ليلة وليلة وبالفعل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا جعل صناعه يعلنون عن الجزء الثاني من العمل، والذي يتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الخاصة خلال هذه الفترة ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد عرضه.
وهناك أيضا مسلسل كامل العدد +1 الذي قدمته الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني الماضي وكان جزءا ثانيا من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه، ولكن مع استمرار النجاح في الجزء الثاني أعلن صناع العمل بدء التحضير للجزء الثالث من المسلسل.