«حماة الوطن» بمطروح ينظم المراجعات النهائية للثانوية العامة مجانا

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن تنظيم المراجعات النهائية بالمجان في اللغة الإنجليزية قبل بداية الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، من خلال محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، مساهمة من الحزب وتخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح، على تخفيف العبء عن أولياء الأمور بتوفير وتنظيم المراجعات النهائية للثانوية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

مراجعات امتحانات الثانوية العامة

وقال عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إن أمانة العلاقات الخارجية أطلقت مراجعات امتحانات الثانوية العامة النهائية في اللغة الإنجليزية لتحقيق أعلى استفادة للطلبة والطالبات، موجها الشكر لكل من يقدم خدمة تطوعية للعملية التعليمية تجاه أبنائنا الطلاب.

استمرار المراجعات النهائية لمدة شهر

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، استمرار إطلاق فعاليات المراجعات النهائية للثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، بقاعة حزب حماة الوطن بمطروح بجوار مديرية التربية والتعليم كل يوم خميس لمدة شهر.