5 فضائل لتقوى الله يفوز بها المؤمن.. أزهري يوضحها

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن تقوى الله عز وجل لها أجر عظيم وأسرار كثيرة، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وذلك في قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ».

فضل تقوى الله

ولفت عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن» إلى أنّ من يتقي الله يفوز بـ5 أمور هي كالتالي:

- يصلح الله أعمال الشخص.

- غفران الذنوب.

- يجعل له الله سبحانه وتعالى مخرج من كل ضيق.

- يرزقه الله من حيث لا يحتسب.

- يكون في كنف ورعاية الله سبحانه وتعالى.

وذلك لقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا"، وقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ».

طرق زيادة التقوى

- الاجتهاد في طاعة الله

- الابتعاد عن أماكن معصية الله

- عدم الجهر بالمعصية في حال الوقوع بها

- الإكثار من صوم النافلة

- المداومة على ذكر الله تعالى

- الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم

- تلاوة القرآن الكريم والتَّدبر في آياته

- المسارعة إلى التوبة عند الوقوع في الذنب