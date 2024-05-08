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«الأوقاف» تعلن توزيع 5000 زي أزهري جديد للأئمة خلال مايو الجاري

كتب:

رؤى ممدوح
10:30 م | الأربعاء 08 مايو 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، توزيع 5000 زي أزهري جديد للأئمة، في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري المناسب.

وتبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، توزيع  5000  زي أزهري جديد، لافتة إلى أنها ستنشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ التوزيع.

وأعلنت الوزارة توفير دورة في أساسيات الكمبيوتر وبرنامج «word» للراغبين في الالتحاق بدورة أساسيات الكمبيوتر وبرنامج «word» بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية.

ولفتت الوزارة إلى أنّ مدة الدورة 4 أيام وتمنح شهادة باجتياز الدورة من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية.

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بقلم رؤى ممدوح