5 وصايا نبوية تحقق لك السعادة والقرب من الله.. أزهري يوضحها

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، عبر نشره مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بـ 5 أمور تحقق للشخص السعادة والقرب من الله عز وجل، وتمتد هذه النصائح إلى الكثير من نواحي الحياة الإنسانية والدينية.

وصايا نبوية تحقق لك السعادة

وحول الوصايا النبوية التي تحقق السعادة، فأشار وكيل الأوقاف إلى أنها كالتالي:

- اتَّقِ المحارمَ تكن أَعْبدَ الناسِ، وذلك بمعنى ابعد عن الأمور المحرمة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، وقد استشهد أبو عمر بحديث ورد في صحيح الجامع حديث حسن رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اتَّقِ المحارمَ تكن أَعْبدَ الناسِ، وارضَ بما قسم اللهُ لك تكن أغنى الناسِ، وأَحسِنْ إلى جارِك تكن مؤمنًا، وأَحِبَّ للناس ما تحبُّ لنفسك تكن مسلمًا، ولا تُكثِرِ الضَّحِكَ، فإنَّ كثرةَ الضَّحِكِ تُميتُ القلبَ».

- ارضَ بما قسم اللهُ لك تكن أغنى الناسِ، وذلك بأن يكون الشخص في حالة من السلام النفسي مع كل شئ قد كتب له، «ماتتمناش حاجة عند حد، ماتبصش للناس في حياتها» لقوله تعالى «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى»، مشيرا إلى أن «الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، وأكثر الناس مكانة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هم أهل الرضا في الدنيا».

- أَحسِنْ إلى جارِك تكن مؤمنًا، علامة الإيمان أن تكون العلاقة مع الجيران طيبة«وعن أَبي شُريْحٍ الخُزاعيِّ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلى جارِهِ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كانَ يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصمت» رواه مسلم.

اتَّقِ المحارمَ تكن أَعْبدَ الناسِ

- أَحِبَّ للناس ما تحبُّ لنفسك تكن مسلمًا، وذلك لأن علامة الإسلام أن يكون القلب صافٍ لا يحمل غل ولا حسد ولا حقد على أحد.

- لا تُكثِرِ الضَّحِكَ ، فإنَّ كثرةَ الضَّحِكِ تُميتُ القلبَ، «مش معناه إن الإنسان يعيش في كآبة ولكن معناه إن الإنسان ما يزودش الأمور عن حدها، لأن أي شئ بيزيد عن حده بينقلب لضده».