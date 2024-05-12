كيف يفرق الإنسان بين الذنوب؟.. عالم أزهري يوضح التعريف والعقاب (فيديو)

«السيئة، الذنب، الخطيئة»، وغيرها من الآثام التي يقع فيها الإنسان، مصطلحات معناها متشابه ويعتقد البعض أنها كلها واحد، لكن هناك فروق كثيرة ودقيقه من حيث التعريف والعقاب.

على سبيل المثال، الذنب يكون بين العبد وربه، والسيئة تكون في حق العباد، ونتعرف على المزيد من التفاصيل في السطور التالية..

الفرق بين الذنوب التي يقع فيها العباد

في لقاء تلفزيوني عبر قناة «CBC» شرح الشيخ أحمد دسوقي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، الفرق بين أنواع الذنوب والأخطاء التي يرتكبها الإنسان، وجاءت كالتالي:

فيما يخص الإثم، قال «دسوقي»: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، إن الإثم ما حاك في الصدر أو القلب وكرهت أن يتطلع عليه الناس، مثل الحقد والحسد وغيرها مثل كتم الشهادة، وقال الله تعالى: «وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».

الفرق بين الذنب والسيئة:

وللتفرقة بين الذنب والسيئة قال الشيخ أحمد دسوقي، إن الذنب هو كل معصية فيما بينك وبين الله، مثل ترك الصلاة، أما السيئة، فهي كل معصية يقترفها الإنسان فيما بينه وبين العباد مثل أكل حقوق العباد، لذلك قال الله: رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، إذا ما يفعله الإنسان تجاه الذنوب السابقة هي التوبة، وعندما يكون الذنب بينك وبين الله يجب التوبة والندم والعزم على عدم العودة مرة أخرى، أما السيئة تحتاج لتوبة وإعادة الحقوق لأصحابها ويحتاج كفارة.

الفرق بين الخطيئة والمعصية

يقول «دسوقي» في تعريف الخطيئة، إنها معصية مع سبق الإصرار والترصد: «سيدنا أدم نُهي عن الأكل من الشجرة وأكل منها»، أما الخطأ ليس بعمد، لا يتعمد الإنسان الوقوع به، لذلك نقول:« رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِينا، أوْ أخْطَأْنا»، ويقول الله تعالى «لَيْسَ عَليْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ»، وقال رسول الله: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، أما المعصية، فهي أن ينوي الإنسان عمل أمر سيء، ويصر على الاستمرار فيما نوى.