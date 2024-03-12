كشف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، عن مدة استخراج ‎كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موضحاً أن الكارت يقدم الكثير من المزايا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يسهل تعاملهم مع مختلف المؤسسات الحكومية، وعلى أساسه يحصلوا على خدمات علاجية مجانية.

وقال خليل محمد لـ «الوطن»، إن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي يتم استخراجه في مدة تتراوح من 35 إلى 40 يوما عقب استيفاء المتقدم جميع الشروط المطلوبة، موضحاً أن الكارت بمثابة التزام تختص به وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بإصداره للأشخاص ذوي الهمم، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

وأضاف مدير إدارة التأهيل، أنه بموجب الكارت يحصل ذو الإعاقة على نسبة 5% من الوحدات السكنية التى تعلن عنها وزارة الإسكان وهى وحدات سكنية متاحة وميسرة، أى في الأدوار الأرضية ومجهزة لاستخدام هذه الفئة، لافتاً إلى أن هذه برنامج «كرامة» تغطي مليوناً و100 ألف شخص من ذوى الهمم بتكلفة سنوية تُقدر بـ8 مليارات جنيه.

بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، يتوفر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مِنَح خاصة بالمكفوفين في الجامعات، ويوجد برنامج تكافؤ الفرص التعليمية لتوفير أجهزة تعويضية أي كل ما يساعدهم في العملية التعليمية، بحسب خليل محمد.