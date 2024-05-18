«المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، التفاصيل الكاملة لمتحور كورونا الجديد والمعروف إعلاميا باسم FLiRT، مشيرا إلى أن فيروس كورونا حدث له مجموعة من التحورات خلال الفترة الأخيرة وساعد في انتشارها، مؤكدا أن فيروس كورونا لم ينته بعد والتحورات سمة رئيسية للفيروسات التنفسية وليس فيروس كورونا فقط.

متحور كورونا الجديد FLiRT

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن» وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن متحور كورونا الجديد FLiRT هو سريع الانتشار ولكن قدرته على إحداث مضاعفات صحية أقل بكثير، موضحا أن خطورة المتحورات تتوقف على شدة الإصابة، ووفقا للمعلومات المتوفرة عنه لا توجد إصابات شديدة حتى الآن.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف أمجد الحداد إن أعراض متحور كوورنا الجديد تشمل «الرشح والاحتقان وارتفاع درجة الحرارة والصداع»، وهي أعراض تشبه نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك في حال الشعور بأي أعراض تنفسية وزادت الأعراض لابد من التواصل مع الطبيب الخاص او الذهاب إلى المستشفي، وعن دخوله مصر، أكد أنه حتى الآن لم يدخل مصر.

وطمأن المواطنين بشأن فيروس كورونا ومتحوراته، وقال منظمة الصحة العالمية لم تتغير الإجراءات الإحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كوورنا، وهي «ارتداء الكمامات فى الزحام والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد».