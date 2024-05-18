رسائل دعم مشجعي الأهلي للاعبين قبل مواجهة الترجي الليلة.. وأمنية واحدة

لا صوت يعلو في الوسط الكروي فوق لقاء الأهلي والترجي التونسي؛ إذ ينتظر الجمهور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ وتُقام في الـ10 مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، ومن خلال التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجه مشجعو المارد الأحمر رسائل دعم للاعبين متضمنة أمنية وحيدة.

أمنية وحيدة لجمهور الأهلي

مع الاستعداد لمشاهدة لقاء الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يتمنى الجمهور أنّ يحصل المارد الأحمر على الكأس الـ12 في البطولة، إذ يحمل الرقم القياسي في «أبطال إفريقيا» بتتويجه بها في 11 مناسبة.

وجاءت التعليقات لتدعم لاعبي الأهلي وتشجيعهم للفوز بالبطولة الـ12 كالتالي: «بعون الله الـ12 في الجزيرة»، «إفريقيا للكبار وأنت الأسطورة»، «إن شاء الله فوز الأهلي في رادس»، «عاهدناكم أبطالا.. كونوا رجالا.. إفريقيا يا أهلي».

حلم التتويج بالنجمة الـ12

ويحل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضيفًا على الترجي التونسي الليلة، للبحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع «كولر».

يذكر أنّ الأهلي يملك في رصيده 8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، كان آخرها نسخة 2021 على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح، و11 نجمة إفريقية، بداية من عام 1982 حتى عام 2023 على حساب الوداد المغربي.