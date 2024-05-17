«الزراعة» تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حاجتها لشغل إحدى الوظائف من المجموعة النوعية التخصصية «مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة»، وهي قمة وظائف الإدارة العامة للمراجعة الدخلية والحوكمة التابعة للوزير مباشرة، وتشمل الاختصاصات وضع السياسات والآليات الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة التي تضمن فاعلية الأداءالمؤسسي والحد من الفساد وحماية أموال الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

المهارات المطلوبة لوظيفة وزارة الزراعة

وحددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المهارات المطلوبة للراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

المهارات الأساسية

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة برئاسته، وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ومتابعة التنفيذ لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات، وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- اقتراح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- التحديث الدوري لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة.

- ألا يكون قد وقع عليه جزء الخصم من الأجر لمدد تزيد عن 3 أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة لشغل الوظيفة.

- ألا يكون سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

- خبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة 5 سنوات على الأقل.

- استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية.

المهارات الفنية

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات داخل الوزارة.

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظيفة وزارة الزراعة

وكشفت وزارة الزراعة عن المستندات المطلوبة للراغبين في شغل الوظائف كالتالي:

- أصل + 7 صور تتضمن طلب شغل وظيفة وبيان حالة وظيفية.

- شهادة قانونية وصورة البطاقة الشخصية و8 صور شخصية.

- بيان بأبرز الإنجازات معتمد وبيان بالمقترحات وملف يتم سحبه من مكان التقديم واستكمال بياناته.