نائبة عن مشروع مستقبل مصر: بداية لعهد جديد في الزراعة المصرية

أكدت رحاب موسى عضو مجلس النواب أنَّ مشروع مستقبل مصر بداية لعهد جديد في الزراعة المصرية، وتوفير المنتجات الزراعية بأفضل جودة وأقل أسعار، مبينة أنَّه سيعمل على توفير ملايين فرص العمل للشباب فضلًا عن توفير المنتجات الزراعية بجودة عالية وبسعر مناسب للمواطنين وتصدير الفائض للسوق الخارجية.

مشروع مستقبل مصر نهضة غير مسبوقة على أرض الواقع

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية لها أنَّ مشروع مستقبل مصر يعد إنجازًا كبيرًا وضخمًا ونهضة غير مسبوقة تحدث على أرض الواقع، كما يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية.

وتابعت أنَّ الرئيس السيسي حريص على إحداث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية في البلاد، بهدف انتشال مصر من كل أزماتها والتخطيط بقوة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت عضو مجلس النواب أنَّ المشروع من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تحظى باهتمام رئاسي، باعتباره سيكون بمثابة سلة غذاء العالم، فضلًا عن مساهمته في تحقيق اكتفاء ذاتي 75% مما نستورده من المنتجات الزراعية.

وأكّدت أنَّ الرئيس السيسي لدية رؤية مستقبلية لفتح آفاق أوسع لمشروعات أخرى مثل التصنيع الزراعي وإنشاء مصانع عدة، ومجمعات مثل مجمع الصوامع لاستيعاب خيرات مصر من الغلة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.