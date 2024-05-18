وكيل تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، حيث أدى الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة العربية، فيما جرى إحباط مُحاولة لتسريب الامتحان وإحالة الطالب المُتورط في تصوير ورقة الامتحان إلى التحقيق.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

وقال المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن الامتحانات في يومها الأول جرت في أجواء اتسمت بالهدوء، حيث حرصت المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات في سيولة ويسر.

معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

وأوضح، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات الرئيسية والمنعقدة بمقر المديرية بمدينة الزقازيق لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحان اللغة العربية، لافتًا إلى أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأشار إلى أنه أدى اليوم السبت 142934 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والإملاء فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية وتغيب عن الامتحان 1469 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98%، لافتا إلى أنه من المقرر أن يؤدي الطلاب غدا امتحان مادة الجبر والإحصاء فترة أولى، ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية.