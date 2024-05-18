«تعليم الجيزة»: رصدنا حالات غش في 3 إدارات خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، أنه من خلال المتابعة لغرف عمليات الإدارات التعليمية، جرى رصد حالات غش في ثلاث إدارات.

أوضحت مديرية التعليم أن الحالات هي: «إدارة جنوب التعليمية: تم رصد هاتف محمول بحيازة الطالب ( س.أ.ع) بلجنة مدرسة النهضة، وفي إدارة بولاق تم رصد حالتي غش عن طريق تبادل أوراق الإجابات بين الطالبين ( س.ع.ف) و ( ع.ح.ع) بلجنة مدرسة نجيب محفوظ، وفي إدارة حدائق أكتوبر تم رصد ثلاث حالات بحوزتهم هواتف محمولة وهم الطلاب ( أ.أ.م) و(أ.ح.ب) و(ب.م.ع) بلجنة مدرسة السادات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشارت المديرية إلى أنه تم رصد حالة انتحال شخص مكان شخص آخر بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال المغربى الطالب (ي.خ.ش)) مكان الطالب (ع.ن.ن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع رجال الشرطة البواسل وجاري متابعة بعض جروبات الغش لنشر بعض أجزاء من ورقة الامتحان وتحديد هوية القائمين على الجروب، من خلال أرقام الهاتف بالتنسيق مع مباحث الإنترنت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.