وزير الزراعة: تطوير قانون التعاونيات على رأس أولوياتنا المرحلة المقبلة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة، نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، كما أنه أحد مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصري، في الندوة التي نظمها المجلس بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندي المصري ونواب البرلمان وبعض السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي وبعض قيادات وزارة الزراعة.

محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة أنشأت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة، للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا، وكذلك الإنفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي، مشيرا إلى أن استصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز 300 ألف جنيه.

«القصير»: قطاع الزراعة يشهد نموا إيجابيا

وأوضح «القصير»، أن قطاع الزراعة شهد نموا إيجابيا رغم كل التحديات والأزمات العالمية، مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات.

وذكر الوزير أن مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي، وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة، مشيرا إلى جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك.