بعد الموجة الحارة.. نظام غذائي للتغلب على الطقس في ساعات الصيام

بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، والطقس المتغير التي يحدث بشكل يومي خلال هذا الموسم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين ظاهرة جوية صعبة وهي تأثر البلاد بكتلٍ هوائية صحراوية حار تضرب جميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية شهر رمضان الكريم، حيث تصل الحرارة لـ37 درجة، على أن تتضح حالة الطقس في العيد خلال الأيام المقبلة.

احرص على نظام غذائي صحي

ويُشغل المواطنون في الوقت الحالي، وخاصة مع تقلبات الجو، وتأثير الجو بموجة حارة بمعرفة أهم النصائح التي يجب عليهم اتباعها خلال الصيام، والأنظمة الغذائية المفيدة، وخاصةً في ساعات الذروة خلال الأجواء التي تشهدها جميع أنحاء الجمهورية، التي تزيد معاناة البعض والذين يمر بأزمات مرضية أو حتي الأطفال اللذين يمرون بالصيام لأول مرة لعدم اعتيادهم على الصيام.

لذا يجب عليهم اتباع أنظمة صحية تجعلهم بصحة جيدة خلال فترة الصيام، سواء في الإفطار أو السحور، وفقًا لحديث استشاري التغذية العلاجية الدكتور شادي عبدالعال مع «الوطن».

من المهم إدراج الأطعمة التي تحتوي على البروتينات في النظام الغذائي في وجبة الإفطار والسحور مثل اللحوم الحمراء أو البيضاء، والبيض أو اللبن الرائب، وتناول الكربوهيدرات للحفاظ على مستوى الطاقة في الجسم مثل الأرز والخبز والبطاطس، بالإضافة لتنجنب الطعمة المالحة والمخلات والسكريات المصنعة أنها تتسبب في جفاف الجسم والشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

وكشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن بعض الاحتياطات والنصائح التي يجب على الأشخاص اتخاذها في ظل موجة الطقس الحارة خلال فترة الصيام، والتي قد تصيب البعض بالإرهاق والإعياء وإصابة أصحاب الأمراض المزمنة باضطرابات في الدورة الدموية.

وتضمنت النصائح الآتي:

1- الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين، والعصائر المصنعة بعد الإفطار لأنها تساعد على إدرار البول، وتعمل على تقليل نسبة السوائل في الجسم، وذلك يعرض الشخص للجفاف خلال ارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيام.

الاهتمام بعناصر وجبة الإفطار وشرب المياه

2- وبعد ساعات الصيام الطويلة يجب تناول وجبة الإفطار ويكون بها فيتامينات وبروتينات وأملاح معدنية وكربوهيدات، لتعويض الجسم من العناصر الذي فقدها خلال الصباح.

3- الحرص شرب الماء بكميات معتدلة طول فترة الليل، وتناول طعام غني بنسبة مياه كبيرة وألياف، يجعل الجسد أقل عرضة للتعرض للجفاف.