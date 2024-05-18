قرار مهم من محافظ المنوفية بعد تداول أسئلة مادة العربي للشهادة الإعدادية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استبعاد رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية، والمراقب الأول، والمُوجه المتابع بذات اللجنة بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية، كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم 15 يوما من راتبهم.

إجراءات رادعة في المقصرين

وأكد «أبو ليمون»، أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب، تأكيدا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة

وأشار محافظ المنوفية، أنه فور رصد تداول امتحان اللغة العربية كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فورية من كافة المختصين بالمديرية للتحقق من الواقعة، وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة المشار إليها؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على حقوق الطلاب .