وزير التعليم: بذل كل الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الهمم

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حفل ختام بطولة الجمهورية لأنشطة طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج على مستوى الجمهورية والذي تنظمه الإدارة العامة للتربية الخاصة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «إن الله عوض البشر بقدرات عالية للتغلب على النقص في جوانب قدرية في حواسهم».

وأشار إلى اهتمام الرئيس السيسي والدولة المصرية بأبنائنا الطلاب من ذوي القدرات والبالغ عددهم 46 ألف طفل و944 من ذوي الهمم، وعدد 159 ألفا و825 طفلا بمدارس الدمج.

وأوضح أن الوزارة لديها 25570 مدرسة بها طلاب مدمجين، فضلًا عن وجود 9218 معلما متخصصا بهذه المجالات، منوها بأن مجال التدريس للطلاب من ذوي الهمم أصعب من مجال التدريس العادي، لما يتطلبه من المعلمين بالتمتع بمهارات عالية جدا، لذا تحرص الوزارة على التنمية المستدامة للمعلمين بهذه المدارس.

وأضاف أن طلاب ذوي القدرات الخاصة لديهم قدرات عظيمة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي برعاية والاستثمار في قدرات ذوي الهمم تمثل دافعا قويا ومباشرا لدعمهم، مؤكدا حرص الوزارة على بذل كافة الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الهمم في مختلف المجالات وما يصاحبه من تعميق مفاهيم الحب والتسامح بين جميع أفراد المجتمع وتقبل الآخر والاختلاف.

وقال إن التعليم هو القوة المحركة للمجتمع من حالة السكون والنمو البطيء إلى الحركة السريعة والشاملة في طريق التقدم والتنمية وهو الطريق الذي يوجه المجتمع والفرد إلى معايشة القرن الحادي والعشرين الذي يتميز بالتقدم المعلوماتي والعلمي والتكنولوجي السريع والشامل والذي نعمل على أن يكون مكون الدمج جزء رئيسي من الحراك التكنولوجي الموجود حالياً بالإضافة إلى دعم آلية تعلم البرمجيات لذوي الهمم من خلال دعم مدارس التربية الخاصة بالأجهزة التكنولوجية التي تمكنهم من ذلك.

التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن

وأوضح أن التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن، مشيرًا إلى أنه إذا كان النشاط الرياضي يمثل أهمية واحتياج للطلاب من غير ذوي الهمم، فإن الحاجة إليه تزداد بشكل كبير لذوي الهمم ففيه تعويض للجوانب الحسية والحركية والعلاج الوظيفي لإزالة عائق التكيف مع المجتمع من خلال الاندماج، إذ تبث فيهم الأنشطة روح العمل الجماعي وتدربهم على فن القيادة والتشاور والتفاهم المتبادل، كما تدعم شخصياتهم بما يلاقونه من تحديات وما يقابلهم من مشكلات

محافظ بورسعيد يرحب بوزير التعليم

وفي كلمته، رحّب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والحضور، مشيرا إلى أن دور وزارة التربية والتعليم ليس مقصورًا فقط على التعليم بل في تنمية المواهب ودعم الطلاب وتنمية مهاراتهم، مشيدًا بما شاهده اليوم من إبداعات أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة والدمج، من طلاب رياض الأطفال، ودور الأنشطة التعليمية التي تقدم رسائل ثقافية لتنمية مهارات الطلاب تعليميا وثقافيا.

كما وجّه محافظ بورسعيد الشكر لكل معلم، ومعلمة ومدير مدرسة، قائلا: «هذا ثمرة مجهودكم، وأنتم أسباب النجاح والتقدم لإخراج أجيال المستقبل قادرة على العمل وفخر لمصر وتنتمي للهوية المصرية»، مؤكدًا أن ذلك يؤكد لنا أن أبناء مصر بخير، وقادرين على تقديم الإنجازات.

فقرات فنية

وشهد برنامج حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج، فقرات تضمنت عرضا فنيا «باليه» لطلاب المدرسة الدولية ببورسعيد، بالإضافة إلى أوبريت لتلاميذ رياض الأطفال، وإنشاد ديني «لطالبة من المكفوفين»، ثم قام الوزير ومحافظ بورسعيد بتوزيع الكؤوس والميداليات على الطلاب الفائزين في المسابقات.