طريقة تحضير الهاني كيك زي المطاعم.. «جددي وصفاتك»

الكيك من أكثر الحلويات اللذيذة والمفيدة، وترغب الأمهات في تجديد وصفة عملها لإعدادها لأطفالها في المنزل، إذ يحبها الكبار والصغار لأحتوائها على مكونات غنية بالفيتامينات والبروتين، لذا خلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل «الهاني كيك»، لتتمكني من تقديمها، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على «سي بي سي سفرة».

مقادير الهاني كيك

7 ملاعق كبيرة من الزبدة

4 ملاعق من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

4 أكواب من الدقيق

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

3 بيضات

3/4 كوب من السكر البني

ذرة ملح

كريمة حلويات

كوب وربع من السكر البودرة

كريمة

جبنة كريمي

خطوات عمل الهاني كيك

- الخطوة الأولى لعمل الهاني كيك: ضعي في بولة السكر البني والفانيليا والبيض والملح، واخلطيها جيدا على حمام مائي، وقومي بالتقليب المستمر حتى يذوب الخليط تماما وارفعيه من النار، وضيفي البيكنج بودر والدقيق والعسل وقلبيها جيدًا.

- الخطوة الثانية: غطي المحتويات وأدخليها الثلاجة 10 دقائق وأخرجيها وقسميها لكرات متساوية، وفرديها على مفرش من البلاستيك واصنعي فتحات الشوكة وادخليها بالفرن، وكرري الخطوات حتى تنتهي.

- الخطوة الثالثة: اخلطي السكر والجبنة والكريمة حتى يمتزج الخليط جيدًا، وزعي المزيج السابق بين كل طبقات الكيك ومن الجوانب، وأدخليها الثلاجة حتى تتماسك، وقدميها.